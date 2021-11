Agropoli, tornano in mostra le opere dell’Associazione Presepai Agropolesi

I presepi dell’Associazione Presepai Agropolesi tornano a casa. Durante le festività natalizie, infatti, dopo alcuni anni di assenza, le opere degli artigiani locali saranno nuovamente esposte nella suggestiva location del castello angioino-aragonese di Agropoli.

Già negli anni passati presepi e diorami erano stati in esposti ad Agropoli, così come in altre città. Tra queste Verona, presso l’Arena, in mostra tra 400 capolavori provenienti da tutto il mondo.

I presepi agropolesi erano stati apprezzatissimi dal pubblico veneto, tant’è che per diversi anni l’Associazione è stata chiamata a partecipare alla rassegna “Presepi dal Mondo”. Le opere, però, quest’anno torneranno anche ad Agropoli, esposti dal primo dicembre al 30 gennaio nelle sale del castello.