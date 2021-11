Agropoli, cade intonaco: paura in centro

AGROPOLI. Cadono pezzi di intonaco, paura in centro. E’ accaduto nel cuore del pomeriggio. Poco dopo le 18, infatti, alcuni pezzi di cemento sono crollati dal balcone di un edificio di piazza Vittorio Veneto cadendo sull’asfalto. E’ stato solo un caso fortuito che nessuno sia rimasto ferito considerato che l’episodio si è verificato proprio in un orario in cui le presenze nell’isola pedonale aumentano notevolmente.

Sul posto, per transennare l’area dove si è verificato il crollo, sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il balcone dal quale si è verificato il cedimento.