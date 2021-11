Palinuro piange la scomparsa di Vincenzo Sacco, noto ed amato pescatore del borgo costiero cilentano. Per lui la pesca era una vocazione tramandata di generazione in generazione e insieme all’amore per il suo territorio e per il suo amato paese ha portato avanti i “riti” più antichi del pescaggio nonostante la sua giovane età.

Nella stagione estiva si dedicava alle escursioni in barca, tutti i turisti che sono passati dal porto del paese ricorderanno per sempre il suo sorriso.

Vincenzo ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Oggi lascia la moglie e tre figli, tanti i messaggi di cordoglio e tantissime le persone che hanno voluto porgere l’ultimo saluto al pescatore prendendo parte alle esequie.