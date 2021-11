Notte Bianca a Vallo della Lucania, controlli e monitoraggi anti-covid

VALLO DELLA LUCANIA. Scatta il countdown per la Notte Bianca a Vallo della Lucania. Il 7 dicembre sono in programma mercatini, shopping e divertimento, dopo mesi di restrizioni dovute all’emergenza covid. Tuttavia il virus continua a diffondersi; a Vallo della Lucania l’ultimo bollettino segnalava la presenza di 26 positivi.

Notte Bianca a Vallo della Lucania: le regole

Ecco perché anche la Notte Bianca a Vallo della Lucania avrà delle regole per garantire che tutto si svolga in sicurezza. Oggi si terrà una riunione in Regione Campania al termine della quale verranno dettate le misure e gli orari per gli eventi natalizi.

Nell’attesa di conoscere quali determinazioni saranno assunte, gli organizzatori hanno annunciato già l’attivazione di punti di controllo e il monitoraggio dei varchi di accesso all’area eventi.

«Teniamo a cuore la salute e la sicurezza, nostra , degli artisti, ma più di tutto vostra, che giorno dopo giorno ci dimostrate il vostro affetto e siamo sicuri che il programma dell’evento vi conquisterà e non vedrete l’ora che arrivi Martedì 7 Dicembre», fanno sapere i promotori della Notte Bianca.