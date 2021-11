Mercato Cilento, picchiato in casa da ignoti. La denuncia sui social

Picchiato a sangue forse in un tentativo di furto. Vittima Carmine De Cristoforo di Perdifumo. È stato lui stesso a denunciare l’accaduto con una foto postata sui social. Nell’immagine ha il volto che sanguina e dopo aver raccontato quantonavvenuto chiede che “vengano fermati questi massacri”.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio. L’aggressione sarebbe avvenuta alle sei di domenica mattina.

L’uomo sarebbe stato pestato nella frazione Mercato Cilento, da malviventi entrati in casa, stando alla sua denuncia, per mettere a segno un colpo. Il malcapitato, subito dopo, è stato trasportato dal 118 all’ospedale San Luca per le cure del caso.

Indagini in corso per far luce sull’episodio sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Agropoli e della stazione di Perdifumo. Questi ultimi indagano anche su altri episodi sospetti avvenuti sul territorio (leggi qui)