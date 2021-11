Mercato Cilento, uomo ferito forse in tentativo di furto

Serie di furti nel territorio del comune di Perdifumo. Lo scorso 16 novembre delle persone a bordo di un furgone, presumibilmente rubato, hanno posto in essere un tentativo di furto di carburante, andato a mal fine, nei serbatoi della scuola elementare di frazione Mercato Cilento.

Nella stessa frazione, stamattina è stato rinvenuto in casa un uomo che abitava da solo. Lo stesso sarebbe stato pestato nel corso della notte. Il malcapitato ora è trasportato dal 118 in ospedale per le cure del caso.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Agropoli e della stazione di Perdifumo.

Il sistema di video sorveglianza e le analisi del traffico, hanno catturato le immagini e la targa del veicolo su cui sembra viaggiassero i malviventi che hanno tentato il colpo a scuola.