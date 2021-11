I Podcast di InfoCilento: le notizie del 23 novembre 2021

A volte è difficile restare aggiornati con le notizie più importanti della giornata, soprattutto in un’era, com’è quella in cui viviamo, in cui le informazioni ci piovono addosso di continuo. Come capire quelle più significative? E come non farsele sfuggire?

InfoCilento.it ha deciso di non farvi perdere nessuna delle notizie più importanti della giornata. Come? Utilizzando uno strumento che oggi sta diventando sempre più un’abitudine per chi si districa tra social e nuove tecnologie: i podcast, l’evoluzione digitale e on demand della radio.

Ogni sera, dal lunedì al venerdì, pubblicheremo il riassunto audio delle principali notizie proposte da InfoCilento.it.

I Podcast di InfoCilento sono anche su Google Podcast o Spotify.