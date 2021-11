L’Almanacco del 22 Novembre 2021

Almanacco del 22 Novembre 2021:

Santi del giorno: Santa Cecilia (Vergine e Martire) protettrice di musicisti, liutai, poeti e cantanti.

San Pedro Esqueda Ramirez (Martire Messicano)

Santi Filemone ed Appia (Sposi e martiri, discepoli di San Paolo)

Etimologia: Cecilia, dal latino “Caecilius”, il nome, probabilmente di matrice etrusca e di ignoto significato, ebbe larga diffusione sia tra i patrizi romani che tra i cristiani a causa del coraggio mostrato da alcuni santi martiri omonimi. La versione maschile “Cecilio”, tuttavia, è ormai scomparsa.

Proverbio del giorno:

Cosa fatta capo ha

Aforisma del giorno:

Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. (Arthur C.Clarke)

Accadde Oggi:

1963 – John Kennedy assassinato a Dallas: “Interrompiamo questo programma per trasmettervi questo rapporto speciale della ABC Radio. C’è un rapporto speciale da Dallas, Texas. Tre colpi d’arma da fuoco hanno colpito il corteo del Presidente Kennedy oggi in centro a Dallas, Texas. Questa è la ABC Radio”. È Don Gardner della ABC Radio network a informare la nazione, un’ora dopo, del dramma che si è consumato a Dallas nella tarda mattinata di venerdì 22 novembre. Il presidente degli Stati Uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, e il governatore del Texas, John Connally (quest’ultimo, ferito gravemente, se la caverà), sono rimasti vittime di un attentato, nel corso di una visita ufficiale in vista delle prossime elezioni. Poco prima delle tre del pomeriggio arriva la notizia della morte di Kennedy, a quel punto cala il silenzio sulle trasmissioni regolari e gli spazi commerciali, che riprenderanno soltanto il martedì seguente. Nel frattempo attraverso le testimonianze della gente si cerca di ricostruire l’accaduto. Al passaggio del corteo presidenziale nell’affollatissima Dealey Plaza sono stati uditi tre spari, forse quattro, per alcuni testimoni provenienti da una collinetta erbosa sul lato della strada, per altri (in maggioranza) dal deposito di libri della Texas School. È qui che al sesto piano, nascosto tra gli scatoloni, gli agenti trovano un fucile modello Carcano 91 (di fabbricazione italiana) e, in corrispondenza di una finestra affacciata sul luogo dell’attentato, due bossoli.

Sei nato oggi? Il tema dominante nella vita dei nati il 2 novembre è quello della liberazione. Le donne chiedono in genere a gran voce parità di trattamento e autonomia e sono pronte a superare ogni ostacolo che si frapponga sul cammino verso la realizzazione personale. Se a un certo punto viene loro a mancare il coraggio o la volontà di proseguire la lotta, possono magari sentirsi deluse per un pò, ma prima o poi il desiderio di libertà trova la sua espressione. Anche gli uomini mostrano una grande libertà di spirito, ma se vogliono conquistare una posizione di prestigio devono stare attenti a non rivelarsi l’equivalente dell’oppressione che prima combattevano.

Celebrità nate in questo giorno:

1984 – Scarlett Johansson: Sensualità e fascino sono la marcia in più che fanno di lei una delle attrici più ammirate della nuova generazione.

1961 – Mariel Hemingway: Nipote d’arte, suo nonno era il grande Ernest Hemingway, autore de “Il vecchio e il mare” e premio Nobel per la letteratura nel 1954.

1869 – André Gide Scrittore dalla spiccata vena anticonformista e dall’alto rigore formale, è stato un modello per autori del calibro di Jean-Paul Sartre e Albert Camus.

Scomparsi oggi:

1963 – John Fitzgerald Kennedy: Trentacinquesimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento.