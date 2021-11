Castellabate: nuovo look per l’approdo “Le Gatte”

CASTELLABATE. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Marco Rizzo, ha approvato il progetto per la realizzazione di lavori di riqualificazione per l’approdo “Le Gatte”, divenuto famoso anche grazie alle scene girate per il film campione d’incassi: “Benvenuti al Sud”.

Il progetto

L’Ente, ha espresso la volontà di procedere all’esecuzione di un primo stralcio funzionale dell’intervento; consisterà nella pavimentazione del piazzale e dei percorsi, rampe e gradinate.

A giugno del 2018, è stato incaricato un raggruppamento temporaneo di imprese per la progettazione, per un importo di circa 22mila euro.

La spesa complessiva per l’opera, è pari a € 417.500, il costo, coperto da un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per circa 411mila euro, la restante somma, invece, sarà coperta con fondi del bilancio comunale.

Il commento

“Un modo per dare nuova dignità ad uno dei luoghi più caratteristici del Comune costiero, che ogni anno, intercetta sempre di più, turisti da tutte le parti del Mondo. Dedicarsi a queste opere di restauro, è un bel modo per diventare una vetrina e per lanciare un bel messaggio”– fanno sapere da palazzo di città.

I lavori, dovrebbero terminare entro la prossima estate; l’approdo è, altresì, uno tra i luoghi più suggestivi di Castellabate.