Agropoli 20 alberi messi a dimora nei cortili delle scuole di Agropoli

L’ IIS Vico de Vivo ha aderito al progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro” coordinato dai Carabinieri Forestali – Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità e in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

L’obiettivo, è quello di creare un grande “bosco diffuso” grazie al coinvolgimento del maggior numero di scuole di tutta Italia, così da avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali contribuendo in prima persona a ridurre i cambiamenti climatici.



Anche le piante che sono arrivate al “Vico de Vivo ” saranno geolocalizzate grazie ad uno speciale cartellino identificativo e sarà possibile seguire a distanza l’andamento e l’espansione del nuovo “bosco urbano”, apprezzando il progressivo risparmio di CO2. Su scala nazionale il progetto sarà monitorato dai ricercatori dell’Università della Tuscia che confronteranno le curve di accrescimento delle nuove piante con i dati relativi allo stoccaggio di anidride carbonica.



I ragazzi della classe III E SIA Tecnico Commerciale dell’Istituto Vico de Vivo che partecipa al progetto, potranno poi seguire i consigli dei Carabinieri della Biodiversità, per prendersi cura delle singole specie sin dalla fase pre-impianto, seguendo le informazioni contenute nel “Portale del bosco diffuso” che consente la registrazione dei partecipanti all’iniziativa, l’individuazione della posizione precisa degli alberi e di verificare lo sviluppo progressivo di quelli che diventeranno piccoli, nuovi boschi. Saranno anche organizzate lezioni a distanza, con la proiezione di filmati e di immagini delle magnifiche Riserve Naturali dello Stato, veri tesori della natura di casa nostra amministrati e curati dall’Arma dei Carabinieri, approfondendo i benefici ecologici degli alberi e immaginando un futuro sempre più “verde” e “sostenibile”.

Gli allievi della III E SIA dell’IIS “ Vico de Vivo” di Agropoli