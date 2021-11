Fc Messina- Polisportiva Santa Maria: giallorossi corsari in terra siciliana

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il dodicesimo turno del girone I di Serie D. La Polisportiva Santa Maria era di scena in trasferta presso lo stadio “Franco Scoglio” contro l’Fc Messina i giallorossi cercavano i tre punti dopo il successo di domenica contro il Troina La gara dei cilentani, diretta dal sig. Giuseppe Costa di Catanzaro termina 0-1 con la squadra di Angelo Nicoletti che sale a quota 23 punti in classifica.

Fc Messina- Polisportiva Santa Maria: il primo tempo

La prima vera occasione è del Santa Maria con Romano che, da ottima posizione, con un colpo di testa trova l’opposizione di Giannini. Licciardello pareggia subito il computo delle occasioni con un colpo di testa che fa la barba al palo. Ma è la squadra di Nicoletti a fare la partita, sfruttando soprattutto la corsia di sinistra con Masullo e Oviszach. Ed è Maggio, sempre di testa, a costringere Giannini agli straordinari. Al 14’ gioco fermo perché il primo assistente Antonio Paradiso scivola sul manto erboso, si fa male ed è costretto ad abbandonare il campo. A quel punto, da regolamento, lascia il campo anche il secondo assistente Gigliotti, e la gara, dopo sei minuti, riprende con i due assistenti di parte. Si ricomincia con un calcio di punizione dal limite che Oviszach calcia sopra la traversa. Al 34’ è Orlando, ancora di testa, a chiamare in causa Grieco, che agguanta la sfera senza problemi. Risponde Citro, su scarico di Oviszach, con un collo pieno che termina alto. La squadra di mister Nicoletti sfiora nuovamente il vantaggio al 36’ con Romano che scappa via sulla fascia, provando a sorprendere Giannini sul primo palo con un piattone, deviato in corner dall’estremo difensore. La squadra cilentana è padrona del campo, sfiorando il punto del vantaggio anche al 41’ con Romano, servito da Maggio, che spara alto da ottima posizione. Allo scadere della prima frazione, testa di Romanelli e mira ancora imprecisa. Fioccano anche nel recupero le occasioni per i cilentani, stavolta è Emmanouil a calciare fuori nel cuore dell’area messinese. È proprio il centrocampista greco, all’ultimo giro di lancette del recupero, a raccogliere la sponda di Maggio e a superare Giannini, per il meritato vantaggio dei cilentani.

La ripresa

Nella ripresa, il copione non cambia con la Polisportiva subito in avanti per cercare il gol del raddoppio. Al 14’ Oviszach ci prova con un calcio piazzato dal limite, la sfera si alza sopra la traversa. Un super Grieco, al 21’, salva su Orlando che calcia a botta sicura, l’estremo difensore respinge con i piedi. La fase centrale della ripresa non regala particolari occasioni con i giallorossi che non rischiano praticamente nulla. Al 35’ la Polisportiva potrebbe chiudere con Tandara che, servito da Masullo, si lascia ipnotizzare da Giannini. Dalla parte opposta, Tosolini di testa metta paura ai cilentani. A cinque dalla fine, la squadra di casa resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Carrozzino che, già ammonito, si becca il secondo giallo per simulazione in area di rigore. Brivido in pieno recupero con un tiro di Fioravanti che non esce di molto. Poi, il triplice fischio e la festa del Santa Maria può esplodere.

Il tabellino

FC Messina (3-5-2): Giannini; Tosolini, Rosa, Carrozzino; Stelitano (1’ st Iurato), Samb, Bramati (47’ st Fioravanti), Cuenca (1’ st Godano), Valente; Licciardello (8’ st Giuffrida), Orlando. A dis.: Selmi, Perez, Castiglia, Gioia. All.: Ferraro.

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Luscietti (23’ st Foufoue), Coulibaly, Romanelli, Masullo; Citro, Simonetti, Emmanouil; Romano (29’ st Tandara), Maggio, Oviszach (43’ st Konios). A disp.: Stagkos, Giordano, Morlando, De Mattia, Vitale, Katsioulas. All.: Nicoletti.

Arbitro: Giuseppe Costa di Catanzaro (Paradiso-Gigliotti)

Reti: 55’ pt Emmanouil

Espulsi: 40’ st Carrozzino

Ammoniti: Rosa, Iurato, Valente, Tosolini, Simonetti, Grieco, Konios. Recupero: 10’ pt e 4’ st.