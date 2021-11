Incendio in appartamento a Sapri: Carabinieri salvano anziano

Un uomo di 94 anni è stato salvato dai carabinieri della radiomobile di Sapri dall’incendio che nel corso della notte si è propagato all’interno della sua abitazione. I militari sono intervenuti in pieno centro a Sapri in via Silvio Pellico dopo la telefonata, giunta intorno alle 04.30, di un passante che ha detto di aver visto un anziano sul balcone in grave difficoltàavvolto da un denso fumo nero.

I carabinieri, giunti per primi sul posto, nonostante le difficoltà visive e respiratorie, riuscivano ad intravedere l’anziano sul balcone che a malapena si reggeva in piedi e respirava affannosamente.

Capita la pericolosità della situazione, senza pensarci due volte, i militari si introducevano nell’abitazione riuscendo a raggiungere l’anziano. Stanti le evidenti difficoltà motorie, l’uomo veniva preso in braccio e portato in salvo in strada, dove poco dopo giungeva l’ambulanza del 118 di Sapri che lo prendeva in carico per le cure del caso.

L’anziano veniva ricoverato in osservazione presso l’Ospedale di Sapri affetto da intossicazione dovuta ad inalazione da fumo ma fuori pericolo di vita. Nel frattempo sul luogo dell’incendio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, con non poche difficoltà, lavoravano allo spegnimento delle fiamme probabilmente innescate da un malfunzionamento di una stufa. Le fiamme venivano infine domate e l’abitazione, completamente distrutta, veniva dichiarata inagibile.