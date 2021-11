Ferrovieri da tutta Italia pronti ad “invadere” Agropoli

AGROPOLI. Ferrovieri pronti ad invadere Agropoli per il “Campionato di Calcio dei Ferrovieri 1993-2022 – Torneo OLD BOYS“, organizzato dall’Associazione del dopolavoro ferroviario di Firenze.

L’Associazione toscana, ha scelto il Cilento per le gare che si terranno la prossima primavera. Agropoli ha tutte le caratteristiche necessarie, a partire dalla disponibilità di 2 campi da calcio a 11 attigui.

Il Campionato è un’importante manifestazione sportiva, che ha l’obiettivo di condividere la passione per lo sport, che è sicuramente un modo per fare “squadra” in campo e nella vita e di valorizzare i territori, esaltandone le peculiarità.

L’iniziativa

Il Torneo si svolge ogni anno in una nazione diversa: è giunto alla sua 28° edizione ed è in programma nel 2022 dal 2 al 5 Giugno; esso vede la partecipazione delle rappresentative delle delegazioni di Spagna, Francia, Belgio, Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceca, Inghilterra e la rappresentativa Italiana del Dopolavoro Ferroviario di Firenze.

La delegazione del Dopolavoro Ferroviario ha avuto già l’onore di organizzare l’edizione 2018 del Torneo nel Comune di Agropoli. A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le manifestazioni negli ultimi due anni, sono state annullate per motivi di sicurezza; si spera, quindi, di vivere l’anno prossimo, il torneo in maniera più serena e tranquilla.

Il commento

“L’evento sportivo avrà una rilevanza nazionale, quindi oltre ad essere un’occasione di svago, darà alla Città l’opportunità di promuovere i luoghi più significativi del territorio a livello internazionale; contribuirà, poi, a veicolare l’identità di Agropoli quale Città dello Sport”– fanno sapere da palazzo di città.

L’Ente, infatti, fa notare come attualmente la Città, grazie ad impianti sportivi moderni e funzionali, è diventata meta d’interesse per quanti vogliono vivere manifestazioni sportive di ogni genere.