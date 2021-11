A Sapri, una mostra fotografica contro la violenza sulle donne | 25 Novembre

SAPRI. In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, che si celebra ogni anno il 25 Novembre, la Pro-Loco di Sapri, ha organizzato una mostra fotografica, con lo scopo di sensibilizzare e scuotere le coscienze, su un fenomeno che purtroppo cresce in maniera esponenziale, in Italia e nel Mondo.

Alcuni tra i più bravi artisti del Golfo, esporranno dei capolavori assoluti della fotografia. La Mostra resterà aperta per tutto il giorno in Piazza Plebiscito lateralmente alla Chiesa dell’Immacolata, a titolo assolutamente gratuito e alle ore 19.00 è in programma una coreografia bella e struggente realizzata dall’insegnante di danza Rossella Iannone e le sue allieve.

Nella stessa giornata, la Pro-Loco, si affiancherà al Convegno organizzato dal Centro Antiviolenza che si terrà dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’Auditorium comunale.

Al fianco degli organizzatori, daranno il loro contributo il coreografo e fotografo Andrea Cagnetti, Laura Laterza, Lab82, Andrea Mancuso, Giuseppe Cacetta e Orazio Cantio.

Sinergia, coesione e condivisione…spalla a spalla per combattere, insieme, contro ogni forma di violenza.