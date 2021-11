Sei cilentani tra i nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica

Ieri, presso il Salone “Girolamo Bottiglieri” del Palazzo della Provincia di Salerno, il Prefetto Francesco Russo ha consegnato le onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica, ai cittadini della provincia di Salerno che si sono distinti in particolari attività militari o nel sociale. Tra questi sei cilentani.









Tra i premiati il tenente colonnello della Guardia di Finanza in servizio presso il nucleo speciale di spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie di Roma Costantino Russo, di Agropoli. A lui il riconoscimento per aver posto in essere una importante operazione che ha portato al sequestro di 8 milioni di mascherine e altri dispositivi di protezione irregolari.

Antonio Mura, maresciallo dell’esercito in servizio a Persano e originario di Albanella, per aver preso parte a diverse missioni internazionali. Antonio Marino di Capaccio, Maresciallo dei Carabinieri dove ha svolto diverse attività di contrasto alla criminalità.

Onorificenza di Cavaliere al merito per due cittadini di Castellabate: Raffaele Grilleto, avvocato, e Fabio Pascale, maresciallo della Guardia di Finanza. Infine premio anche ad Antonio Campanile, di Torchiara, tecnico dell’Enel e già componente delle guardie di pubblica sicurezza.

Sempre nella giornata di ieri consegnata anche la Medaglia d’oro al maresciallo capo dell’esercito Dario Chiavello di Serre, coinvolto in un attentato in Afghanistan.