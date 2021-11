L’ospedale di Agropoli resterà covid hospital

L’ospedale di Agropoli resterà covid. Era prevedibile. La fine dell’emergenza fissata al momento per fine anno, non poteva essere una deadline tassativa, tale da far svuotare i posti letto e da permettere una riconversione del presidio. L’unica possibilità è che con uno scenario dei contagi e dei ricoveri limitato, si possano cominciare ad usare gli altri piani della struttura, riattivando almeno i venti posti letto di medicina generale. Ma dipenderà anche dal personale che sarà disponibile. E’ chiaro che una pressione sulle strutture sanitarie a causa dei contagi renderà difficile l’attivazione di altri reparti.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra vertici della Regione e delle Asl per comprendere come affrontare la fase di recrudescenza invernale della pandemia. Negli ospedali scatta la cosiddetta “fase A” del piano ospedaliero per il covid, disegnato a giugno dello scorso anno.

In Provincia di Salerno, Agropoli, insieme a Scafati, continuerà ad essere il punto di riferimento. I due presidi confermeranno gli attuali posti letto. Qualora i ricoveri dovessero aumentare la Regione passerebbe attivarne altri. Per fortuna ad oggi le terapie intensive non destano preoccupazione, ma è probabile che il picco di contagi si avrà nel periodo di Natale.