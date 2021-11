Il covid fa una vittima a Pollica

“In questi due lunghi anni di Pandemia non abbiamo mai ceduto il passo allo sconforto e alla paura, non ci siamo mai risparmiati nella lotta contro il COVID19 mettendo in campo tutto quanto necessario, financhè quello che credevamo fosse impossibile realizzare… per me l’unica cosa veramente importante è sempre stata una ed una soltanto: salvaguardare la vita di ogni singolo cittadino. Oggi, purtroppo, la nostra comunità perde la quasi centenaria Laura”.

Così il sindaco di Pollica Stefano Pisani. “Non siamo ancora fuori dalla pandemia, il virus continua a mietere vittime e non possiamo abbassare la guardia mai, nemmeno quando siamo in famiglia! L’unica speranza è la scienza… conitnuiamo a vaccinarci e a rispettare le regole!” dice il primo cittadino.

Intanto sul territorio comunale si registrano tre nuovi casi Covid.