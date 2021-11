Gioi: attività dedicate alla scoperta dell’albero

GIOI. Continuano le iniziative dedicate alla natura organizzate dall’associazione Off Limits; domenica 21 novembre, difatti, a partire dalle ore 10.30, l’associazione vuole onorare la festa dell’albero 2021 con la piantumazione di un albero in piazza castello a Gioi.



“Un gesto simbolico che vuole sottolineare il valore degli alberi e del contributo che forniscono ogni giorno al nostro pianeta”, sottolinea l’associazione.

A seguire per tutti i bambini ci sarà un laboratorio didattico proposto dai ragazzi dell’associazione dove i bambini potranno apprendere come far germogliare un seme di noce castagno o quercia , farlo diventare una piantina e metterlo a dimora nel terreno. Tutti poi porteranno a casa il seme piantato in vaso , da custodire e da far crescere fino a quando si potrà piantare nel terreno. L’iniziativa rivolta soprattutto ai più piccoli mira a far conoscere l’albero e i suoi benefici sull’uomo.