Capaccio Paestum, comune al lavoro per realizzare nuovi parcheggi

CAPACCIO PAESTUM. Nuovi parcheggi sul territorio comunale. L’amministrazione comunale ha dato mandato agli uffici di avviare l’iter per un’area sosta in località Licinella e un’altra a Torre di Mare. Per quanto riguarda quest’ultima, l’esecutivo guidato dal sindaco Franco Alfieri, ritiene opportuno garantire il servizio in una zona di mare dove, soprattutto in estate, è grande l’afflusso.

A Licinella, invece, il parcheggio si ritiene di particolare importanza vista l’assenza di aree sosta. Entrambi verranno realizzate su area demaniale. Gli uffici avvieranno i necessari procedimenti.

In precedenza l’amministrazione comunale si è attivata anche per altre zone dedicate al parcheggio dei veicoli, a partire dal Capoluogo.