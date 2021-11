Montesano: malore improvviso in casa, muore 68enne

Accusa un malore in casa, sbatte la testa e perde la vita. E’ accaduto oggi a Montesano sulla Marcellana, nella frazione Scalo. La donna, 68 anni, forse colpita da malore, è caduta battendo la testa nel bagno della sua abitazione in via Pantanelle.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. La 68enne era già priva di vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

La salma della donna è stata liberata, a disposizione della famiglia per poter organizzare le esequie.