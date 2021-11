L’Almanacco del 19 Novembre 2021

Almanacco del 19 Novembre 2021:

Santi del giorno: San Fausto di Alessandria (Diacono e Martire)

Sant’Abdia (Profeta)

San Filosofo di Vercelli (Vescovo)

Sant’Anastasio II (Papa)

Sant’Attone di Tordino (Abate)

Etimologia: Fausto, il latino “faustus”, ovvero “felice, gradito, beneaugurante”, divenne, per ovvie ragioni, un “cognomen” molto frequente in epoca romana. Ciò gli permise di essere, in seguito, un personale diffuso già nel Medioevo..

Proverbio del giorno:

Se di novembre tuona, l’annata sarà buona.

Aforisma del giorno:

Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare a soddisfarlo, perchè egli non ama gli stolti: adempi quello che hai promesso. E’ meglio non far voti, che farli e poi non mantenerli. (Ecclesiaste)

Accadde Oggi:

1969 – Prima vittima degli Anni di piombo (51 anni fa): La stagione invernale è alle porte, ma quello che si respira a Milano è il tipico clima da “autunno caldo”. Per il pomeriggio di mercoledì 19 novembre, le tre principali sigle sindacali CGIL-CISL-UIL organizzano uno sciopero per protestare contro il caro-affitti.

1901 – Brevettata la macchina per il caffè espresso (119 anni fa): “Tipo gigante con doppio rubinetto”. Un nome troppo lungo per un nuovo aggeggio destinato a cambiare le abitudini alimentari di miliardi di persone. Così Luigi Bezzera ribattezzò la sua macchina per il caffè espresso che andava a perfezionare in maniera determinante l’invenzione di Angelo Moriondo (1884), quest’ultima però mai entrata in commercio.

Sei nato oggi? La natura ti ha regalato numerose doti: bellezza, fascino, vivacità e curiosità intellettuale, diplomazia e facilità di relazione. Grazie a queste caratteristiche non incontri difficoltà nella professione, quasi sempre basata sulla creatività (dalle arti all’artigianato), sulla ricerca scientifica o sulle relazioni pubbliche. In amore cerca di essere più disponibile e comprensivo.

Celebrità nate in questo giorno:

1962 – Jodie Foster: Da enfant prodige a pluripremio Oscar, la sua carriera ha vissuto una rapida ascesa e in poche, tra le colleghe, possono vantarla. Californiana di Los Angeles, risulta all’anagrafe come Alicia.

1961 – Meg Ryan: La classica bellezza acqua e sapone, che con la sua simpatia e semplicità è diventata un’attrice simbolo della commedia sentimentale americana. Nata a Fairfield, nel Connecticut.

1942 – Calvin Klein: Il suo nome è sinonimo di fashion in tutto il mondo, grazie alla popolare sigla CK impressa su jeans, bottigliette di profumo ed altri accessori. Nato a New York da famiglia ungherese ebrea.

Scomparsi oggi:

1828 – Franz Schubert : Tra i più importanti compositori della storia della lirica, è considerato il grande maestro del Lied romantico, composizione di carattere sentimentale per voce solista e pianoforte.