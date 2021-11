Cineteatro “De Filippo”, al via questa sera la stagione teatrale: parla il Sindaco

AGROPOLI. “Torniamo al teatro” , è questo il motto che accompagnerà la VI stagione teatrale, presso il Cineteatro “Eduardo De Filippo”, che prenderà il via, questa sera, dopo oltre un anno di stop dovuto alla pandemia e che, per la prima volta, sarà gestito dal Comune.

Alle 20.45, andrà in scena il primo spettacolo: “Figlie di Eva” con un trio d’eccezione composto da Mariagrazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. Per il cartellone completo (clicca qui).

Riaprire il “De Filippo” e tornare, quindi, a teatro, significa spalancare le porte del luogo simbolo della cultura e dell’arte; fare un passo in avanti verso la normalità, godendoci momenti di spensieratezza che tanto ci mancavano.

“Momento emozionante quello di stasera” – dice il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, che commenta così la riapertura, in un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook.

La riapertura ci aiuta a mettere da parte un momento brutto, quello della chiusura; quando, in una sera, era il Marzo del 2020, fu annullato improvvisamente, lo spettacolo di Biagio Izzo; spettacolo che sarà recuperato alla fine di questa stagione teatrale 2021.

“Non sono stati mesi facili, mesi di progettazione, lavoro, spesi più di 10mila euro di interventi di manutenzione, sei operai dell’Agropoli Servizi, hanno lavorato ininterrottamente nel teatro, per 15 gg e per questo li ringrazio, per l’impegno e la dedizione che hanno speso.

“Fu un momento terribile, tutte le nostre certezze in un attimo crollarono; ripartire significa ridare ai cittadini, uno dei luoghi più accoglienti della Città e di questo sono estremamente felice– prosegue Coppola.

“Le difficoltà le abbiamo superate, vogliamo ora vivere, insieme, serate belle, emozionanti, che ridaranno nuovamente una spinta al nostro spirito, per proseguire la nostra vita con maggiore serenità, arrivando al Natale, che mi auguro per tutti, sarà un periodo bello e sereno.

Ci diamo appuntamento, qui, anche per la riapertura del cinema, che sarà un altro passo in avanti per condividere momenti di gioia”– conclude il Sindaco Coppola.