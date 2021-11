Cemento nell’alveo di un vallone a Pisciotta: c’è l’ordine di abbattimento

PISCIOTTA. Abusi edilizi, scatta l’ordine di abbattimento. Accade a Marina di Pisciotta. I carabinieri del Parco della locale stazione hanno accertato la realizzazione di un percorso pedonale di circa 12 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza. Lo stesso era stato realizzato in cemento, con proseguimento nell’alveo del Vallone San Mercurio per alcuni metri.

Le opere sono sono state effettuate in un’area rientrante in zona C della perimetrazione definitiva del Parco e senza il necessario nulla osta dell’Ente.

Ecco perché è arrivato l’ordine di demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora ciò non dovesse avvenire il Parco agirà in danno del responsabile.