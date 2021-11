Contagi in risalita, Alfieri: “unica arma i vaccini, non buttiamo via i sacrifici”

CAPACCIO PAESTUM. Sono 10.172 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 7.698. Sono invece 72 le vittime in un giorno.

Con 10.172 positivi i numeri dell’epidemia tornano indietro di mesi. L’ultima volta che è stata superata la soglia dei 10mila casi era l’8 maggio, quando sono stati registrati 10.176 casi e le vittime erano state 224 (oggi sono 72).

Ecco perché anche i rappresentanti delle istituzioni stanno invitando i cittadini a completare il ciclo vaccinale o a sottoporsi all’inoculazione della dose booster, la cosiddetta terza dose.

Tra questi anche il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri.

«I contagi stanno aumentando e, di fatto, siamo nella quarta ondata della pandemia. Non buttiamo via tutti i sacrifici fatti finora. L’unica arma per arginare il Covid-19 e fare in modo che resti solo un ricordo sono i vaccini. Chi non lo ha ancora fatto non abbia paura e si affidi alla scienza. Non appena toccherà a me, farò con convinzione la terza dose». Queste le parole del primo cittadino capaccese. Nella città dei templi sono 35 i contagiati (7 guariti e un nuovo caso).

Ieri anche il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, aveva rivolto un invito alla prudenza e alla vaccinazione.