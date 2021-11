Agropoli, Botticchio: “Mammografo sarà a disposizione dell’utenza”

AGROPOLI. «Sembrerebbe che ci sia un accordo tra la Direzione dell’ospedale e il Distretto. A giorni si individuerà un’area dove sistemare il mammografo che sarà a disposizione dell’utenza». Così Gisella Botticchio, consigliere comunale di minoranza.

Della questione mammografo si era discusso negli ultimi giorni dopo la notizia che l’apparecchio sarebbe dovuto andare a Salerno in sostituzione di un altro guasto. Ad Agropoli, infatti, il mammografo è inutilizzato in quanto ospitato presso il reparto covid. Ora la notizia che non solo potrebbe restare presso il presidio cittadino, ma anche ritornare in funzione.

Dall’Asl Salerno, per ora, nessuna conferma ufficiale della notizia.