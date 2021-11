Sapri, per l’alta velocità incontro presso il Ministero delle Infrastrutture

Si è tenuto ieri sera a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un importante incontro voluto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale on. Mara Carfagna, sulla vicenda alta velocità. All’incontro erano presenti il consigliere politico on. Luigi Casciello e il consigliere economico dott. Piercamillo Falasca del Ministro Carfagna, il capo struttura del Ministro Giovannini e la struttura tecnica di progettazione di RFI e il sindaco di Sapri Antonio Gentile.

«Durante l’incontro, dove abbiamo evidenziato la necessità di avere anche nel nostro territorio la continuità del servizio di alta velocità supportando la cosiddetta “alternativa 2”, è emerso che la progettazione del nuovo tracciato è ancora al vaglio di RFI che sottoporrà al Governo le due alternative entro fine anno e successivamente saranno oggetto di incontri pubblici con gli enti locali e le cittadinanze per la decisione definitiva», spiega il primo cittadino.

«Un iter quindi complesso e cadenzato ma non ancora definitivo che è ancora aperto alle diverse valutazioni di fattibilità tecnica oltre che politiche», chiarisce Gentile.