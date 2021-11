Sapri: fervono i preparativi per la festa dell’Immacolata

SAPRI. Nella città della Spigolatrice sono iniziati i preparativi per le celebrazioni in onore dell’immacolata Concezione. L’8 dicembre è una delle date più significative nel calendario saprese. Dai primi giorni di dicembre si incatenano appuntamenti in cui alle tradizioni più sentite si uniscono culti ricchi di spiritualità e crescita comunitaria.

“La festa della titolare della nostra parrocchia è un cammino che ci guida a mete più alte. Condividere questi momenti insieme, nel segno dell’unità, è un opportunità da cogliere come Chiesa in cammino. Con le parole di Gesù delle beatitudini evangeliche e con la testimonianza umile di Maria, Regina di Sapri, seguiremo, come comunità, un percorso di riflessione e meditazione che sarà porto avanti da nove diversi sacerdoti, uno per ogni giorno della novena”.

Con queste parole il nuovo parroco della Chiesa Immacolata Don Raffaele Brusco, dopo l’inizio del suo ministero il 3 ottobre, ha invitato la comunità parrocchiale e cittadina per la preparazione della festa. Molte sono le proposte ed i nuovi spunti di meditazione.

Seppur limitati dalla normativa Anti-COVID 19, anche i festeggiamenti civili vedranno interessanti momenti di intrattenimento che richiameranno le consuetudini più radicate nella tradizione saprese.

In questi giorni Il comitato festa ha iniziato il giro per la raccolta delle offerte. Una delle buone proposte di quest’anno sarà l’impiego di parte delle offerte per interventi di adeguamento energetico della chiesa parrocchiale con l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione ecologico a basso impatto energetico. L’idea è quella di assecondare il cammino spirituale ed ecologista di Papa Francesco per una Chiesa sostenibile.