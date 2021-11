Il duomo di Sant’Anna a Montesano torna a illuminarsi

Torna ad illuminarsi il duomo di Sant’Anna a Montesano sulla Marcellana. “Come voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale, – ha spiegato il sindaco Giuseppe Rinaldi – in profondo accordo con il parroco, abbiamo inserito nel più vasto progetto di ammodernamento della pubblica illuminazione ed interventi di implementazione di smart city anche una nuova luce a led innovativa per la nostra Chiesa”.

Un intervento che consente un maggior risalto delle famose guglie volute da Filippo Gagliardi insieme a tutta la facciata della Chiesa, una immagine prospettica nuova che valorizza le caratteristiche architettoniche originali del nostro luogo sacro identitario per eccellenza. Inoltre, da stasera, sant’Anna ritorna a risplendere a chiunque la osservi dal Vallo di Diano, dal tratto autostradale, dalle varie località di Montesano.

“Con questo lavoro di illuminotecnica, i cui corpi illuminanti vengono realizzati presso un’azienda eccellente di Montesano stesso, è possibile proseguire con il protocollo di intesa siglato con la Parrocchia per una valorizzazione, in termini promozionali e turistici, del nostro paese nel complesso. È d’obbligo ringraziare l’azienda Pagano e i suoi bravissimi operai, i vari tecnici sia pubblici che privati che hanno lavorato al progetto, il parroco don Nicola Coiro che è sempre attento ad ogni intervento qualificante del Duomo e collabora con la comunità ogni giorno senza sosta, Sua Eccellenza Vescovo De Luca per l’impegno più vasto nel rinnovare, restaurare e rendere nuovamente splendente il nostro Duomo. Montesano da stasera è ancora più bella”, conclude Rinaldi.