Terza categoria, conosciamo il Torchiara Calcio

Seconda giornata archiviata per il campionato di terza categoria girone D; il Torchiara Calcio, società guidata dal presidente Claudio Spinelli e allenata da Dionisio Di Luccio, torna dopo quattro anni a calcare i campi della terza categoria. Nella giornata appena trascorsa l’esordio contro la Gelbison B. Abbiamo raggiunto il presidente Claudio Spinelli per una breve intervista:

“Per me ritornare in campionato con i mie ragazzi del Torchiara Calcio è una grande soddisfazione, dopo essermi messo da parte mi riprendo la rivincita; il calcio si fa con il cuore e la passione. Questo è il mio stato d’animo e aggiungo, il calcio è puro divertimento e come vada vada per me sarà sempre un successo.

Il Torchiara Calcio è composto da ragazzi del posto pronti a fare mille sacrifici pur di divertirsi e di vivere una stagione insieme; l’atmosfera è quella dei vecchi tempo pur consapevoli di vivere in un momento storico non facile per nessuno. Il gruppo è composto da un mix tra giovani e vecchie glorie, l’intento comune è sempre quello di divertirsi per far divertire e gioire chi verrà a vederci la domenica.

Non abbiamo obbiettivi di classifica, ma solo quello di cercare di aiutarci gli uni con gli altri per costruire un gruppo solido. Attraverso la trasparenza e l’impegno vogliamo costruire un gruppo di amici capaci di vincere dentro e fuori dal campo”, concluse il presidente.