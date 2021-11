A Castellabate tornano i mercatini di Natale

Castellabate è pronta a respirare nuovamente l’aria natalizia. Il conto alla rovescia è partito, dal 3 al 12 Dicembre, i mercatini di Natale del borgo medioevale riaprono i battenti per la nona edizione.

Dalle ore 10:00 fino alle 22:00, i vicoli e le strade del centro storico si vestiranno a festa con canti, balli, prodotti gastronomici del territorio e il meglio che l’artigianato locale possa offrire.

Un vero e proprio viaggio alla riscoperta degli antichi mestieri e degli antichi sapori di una volta. Si tratta di uno degli appuntamenti più apprezzati e riconosciuti a livello regionale e nazionale, come dimostrato dai tanti gruppi e pullman turistici provenienti da tutta Italia e ,ormai, già sold-out.

L’intera manifestazione avverrà sotto il rigido rispetto delle attuali normative vigenti per il contrasto al Covid-19. Nelle date previste per l’evento, il numero degli autobus sarà contingentato e il parcheggio riservato a questi automezzi verrà predisposto in specifiche aree attrezzate a Santa Maria di Castellabate, dalla quale partiranno delle navette speciali per giungere a destinazione.

Agli operatori turistici verrà richiesto il controllo capillare del Green Pass.

I mercatini, sono promossi dall’Associazione Marcialonga di Castellabate e con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Castellabate, del Parco Nazionale del Cilento e dell’ASI Salerno.