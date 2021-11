Vallo della Lucania: novità negli orari degli uffici comunali

VALLO DELLA LUCANIA. Cambia l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali che, ad eccezione degli uffici Protocollo, Servizi Demografici, Polizia Municipale, saranno aperti al pubblico, nei giorni e negli orari di seguito indicati: dal lunedì al venerdì mattina: ore 8:30 – 11:30 giovedì e martedì pomeriggio: ore 16:00 -17:30.

La diversa articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici di Protocollo, Servizi Demografici, Polizia Municipale, resterà la seguente:

Ufficio Protocollo e URP: Dal lunedì al venerdì mattina: ore 9:00 – 13:00; martedì e giovedì pomeriggio: ore 15:30 – 17:30;

Ufficio Servizi Demografici dal lunedì al venerdì: ore 8:30 – 12:30; martedì e giovedì pomeriggio: ore 15:30 – 17:30;

Polizia Municipale: dal lunedì al venerdì mattina: ore 9:00 – 12:30; martedì e giovedì pomeriggio: ore 15:30 – 17:30.

L’iniziativa della neo amministrazione comunale arriva al fine di migliorare la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza per il buon andamento della struttura amministrativa.

Durante l’orario di chiusura degli uffici al pubblico, è consentito all’utenza accedere ai piani superiori della Casa Comunale solo previo appuntamento; chi deve accedere ai piani superiori deve presentarsi allo sportello dell’Ufficio Pubbliche Relazioni che, svolti in necessari accertamenti, si farà consegnare un documento di riconoscimento da restituire all’interessato solo al momento dell’uscita; in tali orari per garantire il buon andamento delle attività degli uffici e per ragioni di sicurezza le porte scorrevoli all’ingresso della Casa Comunale saranno tenute bloccate e potranno essere aperte agli autorizzati solo dal personale dell’URP.