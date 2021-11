Sconfitta casalinga per la New Basket Agropoli Paestum

Sconfitta casalinga per i ragazzi di coach Lepre contro New Caserta Basket. Inizio difficile per i cilentani che chiudono il primo tempo sotto di 14 punti. Nel terzo quarto i delfini provano a ricucire il parziale fino al -4, ma gli ospiti reagiscono e allungano fino al +8 finale di 3° quarto. Nell’ultimo quarto, nonostante un iniziale tentativo di rimonta, i biancoazzurri concedono qualche canestro facile di troppo agli avversari che allungano fino al +12 a 5’ dalla sirena finale.

A 2 minuti dalla fine, i padroni di casa si riavvicinano fino al -6 con due triple, ma Caserta chiude i giochi con la tripla a 40’’ dalla sirena che allontana ogni speranza di rimonta della New Basket. La partita finisce 79-88, i ragazzi di coach Lepre cadono in casa e la settimana prossima saranno impegnati in una difficile trasferta contro la capolista JuveCaserta Academy.

Tabellini

New Caserta Basket: Rostomoff 15, Sveldezza, Mastroianni 16, Sabellico 6, Datuowei 9, Crescenzi, Wajsglus 14, Puoti 16, Abete 12, Dodaro, Marinelli. Coach: Di Lorenzo

New Basket Agropoli Paestum

Norci, Bevilacqua, Farese 10, Pekic 17, Cesarulo, Lepre 11, Molinario, Borrelli 11, Dell’Omo 13, Landgren 17, D’Urzo. Coach: Lepre.