L’Agropoli batte il Salernum e conquista il primato

L’Agropoli batte un’ostica Salernum Baronissi e, complice il mezzo passo falso del San Marzano nell’anticipo, balza in vetta alla classifica.

Due minuti e già un’incursione di Yeboah dalla sinistra fa tremare la retroguardia ospite. Sette minuti dopo Agropoli ancora avanti con Margiotta. Il Salernum col trascorrere dei minuti prende però le misure e si vede anche in avanti intorno al quarto d’ora quando Nije chiama Pragliola alla deviazione in corner.

La gara vive a questo punto una fase di equilibrio fino al 30’, quando Margiotta tiene un pallone abilmente sulla trequarti e serve Yeboah che non riesce a calciare, un rimpallo favorisce Alba che tira rasoterra ma Tesoniero si distende e para.

L’Agropoli fa la partita scontrandosi con la retroguardia ospite che lascia pochi spazi in avanti. I primi 45’ terminano quindi 0 a 0.

Nella ripresa subito cilentani avanti con Margiotta che di testa chiama Tesoniero a compiere un autentico miracolo. Il gol è nell’aria e arriva all’11’ con una magistrale punizione di Natiello dal limite. Il raddoppio giunge un quarto d’ora dopo: Costantino viene atterrato in area e il direttore di gara concede un penalty che Margiotta trasforma.

A questo punto il Salernum Baronissi tira i remi in barca e la squadra di mister Cianfrone risparmia le energie in vista del prossimo match a Capaccio.

Con la vittoria l’Agropoli balza in vetta al torneo. Ieri pari per 1-1 nell’atteso big match tra il San Marzano, secondo a quota 21, e l’Angri, terzo a 19 lunghezze: succede tutto nel primo tempo con guizzo di Lettieri per i ragazzi di mister Pirozzi, al 10′, e risposta di Pagano per il team guidato dal tecnico Turco al minuto 26.

Resta ferma a 18 la Scafatese sconfitta per 2-1 dal Buccino Volcei, balzato a 13. Vantaggio canarino con Malafronte, al 7′, ma nella ripresa due volte Ietto, al 48′ e al 79′, ribalta completamente il risultato a favore dei rossoneri del patron Del Chierico.

Tra le altre salernitane, poi, sorride solo la Costa d’Amalfi, anch’essa a 13 punti, che batte per 1-0, con rete decisiva al 68′ Somma, la Calpazio, a quota 8. Sale a 19, invece, il Vico Equense che regola 2-1, con le firme di Conte al 13′ e Boussada al 24′, il Castel San Giorgio, bloccato a 10, mentre il Faiano è fermato in casa per 0-1 dal Sant’Agnello, che raggiunge proprio il Castel San Giorgio ed il Faiano, con gol di Coppola giunto a sette minuti dal 90′.

Nell’altra gara domenicale l’Alfaterna batte per 4-1 la Virtus Cilento.