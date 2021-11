Polisportiva Santa Maria: domani al “Carrano” arriva il Troina

Undicesimo turno alle porte per la Polisportiva Santa Maria di mister Angelo Nicoletti opposta, nel girone I di quarta serie, al Troina. Al “Carrano” i giallorossi, alle ore 14:30, ospiteranno il team siciliano sotto il fischio arbitrale di David Kovacevic. I padroni di casa, reduci da tre successi di fila, arrivano a questo match con 17 punti mentre gli avversari di giornata, ultimi con due punti, hanno ottenuto otto punti sul campo limitando il -6 in classifica di inizio torneo.

Polisportiva Santa Maria: in Coppa Italia sfida con il Cittanova

La Polisportiva Santa Maria affronterà il 24 novembre (inizio 14.30) allo stadio “Carrano” il Cittanova per i Sedicesimi di Coppa Italia Dilettanti. E’ stato delineato, infatti, stamattina il tabellone principale della Coppa Italia con i Sedicesimi di finale organizzati in accoppiamenti predeterminati fino alla finale. A partire da questo turno, in programma mercoledì 24 novembre alle 14.30, disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima partita in trasferta e viceversa. Quest’oggi il Dipartimento Interregionale ha effettuato il sorteggio per stabilire l’abbinamento per quei casi in cui entrambe le squadre interessate hanno disputato la partita del turno precedente in casa o in trasferta. Le partite sono di sola andata, se al termine dei 90’ persiste la parità saranno i tiri di rigore a sancire la squadra qualificata agli Ottavi

Cilentani nel torneo Esport

Comincia lunedì la nuova stagione sportiva della eSerieD che vedrà quest’anno anche la Polisportiva Santa Maria ai nastri di partenza per la prima volta in assoluto. I giallorossi sono stati inseriti nel girone B con Città di Varese

Ladispoli, Palermo C5, FC San Giorgio, Rimini, Crema 1908, Chieri, Mestre, Città di Acireale 1946, Seravezza Pozzi Calcio, Sona Calcio, Insieme Formia e Brindisi

A rappresentare la Polisportiva Santa Maria saranno i seguenti player: Gerardo Guariglia, Francesco Guariglia, Francesco Concas, Armando Biagio Lo Schiavo, Emanuele Alberto Infante, Guido Ventre, Lorenzo Di Gregorio, Lino Squillaro, Lorenzo Paciello, Raffaello Di Gregorio, Francesco Rizzo, Lorenzo Marchesano, Vincenzo Belladonna, Federico Di Matteo, Antonio De Mattia, Domenico Di Luccia, Vito Lembo, Gabriele D’Andrea, Francesco Guariglia, Andrea Ciullo. Le partite saranno trasmesse sul canale ufficiale Twitch: https://www.twitch.tv/polisportiva_santamaria.