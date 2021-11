Gianluca Esposito, Gelbison: “Mi aspetto una partita dura contro una squadra che gioca bene”

Nuova giornata alle porte per il campionato di Serie D che vede nel girone I inserita la Gelbison di Gianluca Esposito. La squadra vallese sarà di scena, nell’undicesimo turno di campionato, allo stadio “Fresina” contro i siciliani del Città di Sant’Agata domani alle ore 15:00. Sfida importante per il team cilentano in testa al campionato con 26 punti in classifica.

Gelbison: le parole di Gianluca Esposito

“Il Sant’Agata è una squadra che è partita benissimo e fino a qualche giornata fa occupava le prime posizioni della classifica. Poi ha perso qualche punto ma in generale parliamo di una formazione che sicuramente va presa con le molle perchè ha qualità. Noi abbiamo qualche defezione come capita ormai da inizio campionato ma non ne facciamo un dramma. La squadra arriva a questa gara sulle ali dell’entusiasmo come giusto che sia, ma non basta un ottimo inizio per ottenere quello che vogliamo raggiungere. Mi aspetto una partita dura, contro una squadra che gioca bene con un 3-4-3 molto oliato e con calciatori che seguono molto il proprio allenatore Giampa. Fa piacere l’interesse nazionale nei nostri confronti e non nego che c’è entusiasmo nel nostro ambiente. Dobbiamo sfruttare il tutto come uno stimolo e cavalcarlo cercando di essere felice ad ogni gara“.

I convocati rossoblù per la gara con il Città di S. Agata

1. D’Agostino2. Gesualdi 3. Gonzalez 4. La Gamba5. Barbetta 6. Chinnici 7. Fois 8. D’Angelo 9. Ferrara 10. Uliano 11. Bove 12. Graziani 13. Frulla 14. Ambro 15. Cardore 16. Conti 17. Corado 18. Oggiano 19. Gagliardi 20. La Vardera 21. Pinto