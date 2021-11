Cilento e Diano: scatta l’obbligo di catene e pneumatici da neve

Come ogni anno, a partire da 15 novembre, lungo la ex Sp 430, tutti gli automobilisti dovranno equipaggiare le loro vetture per difendersi dal ghiaccio e dalla neve. In particolare, dal km 135 + 900 – svincolo Vallo della Lucania -, al km 170 + 600 – svincolo di Policastro Bussentino -, sarà obbligatorio munirsi di catene a bordo o utilizzare pnemutici da neve.

Il provvedimento è valido sino al 15 aprile e relativo a un tratto di strada interessato dal passaggio di moltissime autovetture. La Cilentana, strada extraurbana secondaria, è, infatti, una fra le più percorse, in entrambi i sensi di marcia: durante la stagione invernale non è raro che le temperature rigide gelino, in diversi tratti, la carreggiata, causando incidenti gravi che, molto spesso, mettono in pericolo la vita dei tanti che si trovano a transitare lungo quella strada.

Sulla base di esperienze pregresse, è stato rilevato che il percorso maggiormente interessato dalla formazione di ghiaccio e neve è quello che attraversa Vallo della Lucania e Policastro Bussentino/ Roccagloriosa.

L’obbligo di catene a bordo di tutti i veicoli è valido anche per quanti transitano lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, svincolo Padula/ Buonabitacolo, dal km 107 + 900; svincolo Frascineto/ Castrovillari, al km 195 + 800, e dal km 260+300 al 286+800, carreggiate Nord e Sud, dal 15 novembre 2018 al 31 marzo 2019.

Il medesimo provvedimento vale sulla strada statale 166 “degli Alburni”: da Ponte Fasanella (km 30,000) fino all`intersezione con via Tempa – San Pietro al Tanagro (km 61,300) e la Bussentina.