A Castellabate un Natale dedicato alla solidarietà

CASTELLABATE. Il Comune, retto dal Sindaco Marco Rizzo, ha deciso di vivere il periodo natalizio in modo solidale, dedicandosi ad iniziative volte, soprattutto, alle fasce più deboli e con problemi socio- sanitari che impediscono le relazioni sociali.

Nello specifico, l’Ente, ha deciso di approvare l’iniziativa “Strenna natalizia agli anziani”, donando quindi dei pacchi alimentari agli anziani over ottantacinquenni, recapitandoli direttamente a casa e ai diversamente abili, residenti nel centro cittadino; inoltre, in collaborazione con la Caritas Interparrocchiale Beato Simeone– Zona Lago, l’amministrazione comunale, distribuirà dei doni alimentari alle famiglie indigenti, regalando un sorriso e specialità tipiche del Natale.

Quest’anno, come lo scorso anno, le festività natalizie, saranno segnate dal Covid-19 che continua a non farci vivere, serenamente, i giorni di festa; quindi, questi gesti, vogliono essere anche un modo per stringersi, in un caldo abbraccio, con gli anziani che soffrono della lontananza dai propri cari.

“L’amministrazione comunale, promuove, ogni anno, in occasione del Natale, delle iniziative rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione agli anziani e ai disabili. Queste iniziative, sono finalizzate alla socializzazione e alla realizzazione di una rete solidale e di sostegno sociale”, fanno sapere da palazzo di città.