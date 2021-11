Violato il sistema informatico dell’Asl: emessi falsi green pass

Green Pass anche senza la somministrazione del vaccino anticovid. Alcuni cittadini l’avevano ricevuto sulla propria mail, ma, come sta emergendo negli ultimi giorni, la certificazione europea sarebbe stata inviata dopo un probabile “ingresso” nei sistemi informatici, scoperto grazie ai controlli dell’Azienda Sanitaria.

Per ora sono poco più di 50 le persone scoperte con una certificazione non valida e ritirata. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che i “vaccinati non vaccinati” avevano ricevuto i sieri negli ambulatori di Scafati, Fisciano e nelle due strutture di Nocera Inferiore.

I loro nominativi sono stati segnalati ai carabinieri che hanno già acquisito la documentazione ed eseguito alcuni interrogatori.