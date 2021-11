Celle: persone sui binari, ritardi ai treni

CELLE DI BULGHERIA. Circa un’ora di disagi per il traffico ferroviario sulla linea Sapri – Battipaglia. Dalle 15, infatti, è stata registrata la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari tra Celle di Bulgheria e Policastro. Del caso sono state informate le forze dell’ordine, immediatamente intervenute.

Ciò, comunque, ha imposto il rallentamento della circolazione ferroviaria che ha determinato ritardi fino a 15 minuti per un treno alta velocità e fino a 25 per un Intercity e 2 regionali.

Soltanto un’ora dopo, proprio a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, la circolazione è tornata alla normalità.