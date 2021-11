A Omignano il Clean Up Day: volontari in campo per l’ambiente

OMIGNANO. Volontari in campo per la pulizia del territorio. L’associazione Cilento Clean Up, composta da giovani della zona, è pronta ad entrare nuovamente in azione per la bonifica di aree verdi o urbane, rimuovendo i rifiuti gettati via da incivili.

Tante le iniziative promosse sul territorio nell’ultimo anno. La prossima domani, domenica 14 novembre, con il Clean Up Day in programma ad Omignano.

Armati di guanti e sacchetti i giovani si raduneranno presso il campo sportivo di Omignano Scalo e da qui inizierà la loro giornata dedicata all’ambiente. Alle 13 pranzo a sacco, un pic-nic ecologico nel rispetto del verde e del territorio. “Unisciti a noi, aiutiamo il Cilento”, è il motto dei volontari dell’associazione Cilento Clean Up che saranno affiancati da Cilento per Unisa e dal Comune di Omignano.