L’Almanacco dell’11 Novembre 2021

Almanacco dell’11 Novembre 2021:

Santi del giorno

San Martino di Tours (Vescovo)

San Menna d’Egitto (Eremita)

San Menna del Sannio (Eremita)

San Verano di Vence (Vescovo)

Etimologia

Martino, dal latino “Martinus”, derivato da “Mars”, “Martis”, significa “dedito a Marte”, il dio della Guerra, ed è attestato già in epoca pagana nelle Gallie. Deve la sua popolarità soprattutto a San Martino di Tours, prima cavaliere della guardia imperiale di Roma, poi vescovo.

Proverbio del giorno

A San Martino ogni mosto è vino.

Aforisma del giorno

Chi far dei fatti vuole, suol fare poche parole. (Proverbio)

Accadde Oggi

1983 – Nasce il virus informatico

1918 – Termina la Prima guerra mondiale

1843 – Andersen pubblica “Il brutto anatroccolo”

Sei nato oggi?

Sei un istintivo, uno spirito ribelle che segue i suoi impulsi e non sopporta né regole né freni. Molto difficilmente accetti di svolgere un lavoro dipendente e pur di affermare la tua individualità ed originalità, sei disposto a rinunciare alla sicurezza economica. In amore sei molto passionale, ma un pizzico di fedeltà in più non guasterebbe.

Celebrità nate in questo giorno

1974 – Leonardo Di Caprio

1972 – Alessia Marcuzzi

1821 – Fyodor Dostoyevsky

Scomparsi oggi

2004 – Yasser Arafat