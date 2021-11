Ingresso alle grotte di Pertosa Auletta gratuito per cittadini di Diano e Alburni

La Fondazione MIdA continua a perseguire l’obiettivo di garantire coinvolgimento delle popolazioni locali nei processi di conoscenza e valorizzazione del territorio e dei suoi beni naturalistici e culturali. Per questa ragione, da qualche anno, in particolari periodi, ha deciso di permettere l’accesso gratuito alle Grotte per tutti i residenti nei Comuni del Vallo di Diano, della Valle del Tanagro e degli Alburni. L’iniziativa si rinnova anche per il 2021.

Ogni visitatore dovrà corrispondere solo € 1,00 per la copertura assicurativa ed esibire la carta di identità. La prenotazione è obbligatoria al numero 0975397037 o via email all’indirizzo prenotazioni@fondazionemida.it

I comuni interessati dall’iniziativa sono: Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Ottati, Palomonte, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, Roscigno, Sala Consilina, Salvitelle, San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni e Teggiano.

La promozione è valida domenica 14 novembre, domenica 21 novembre, domenica 28 novembre, domenica 5 dicembre, domenica 12 dicembre, domenica 19 dicembre.