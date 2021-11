Agropoli: ecco i vincitori del Campionato Vela d’Autunno

Le ultime due prove, disputate nelle splendide acque antistanti il porto di Agropoli e della costiera cilentana con un vento teso e rafficato, piuttosto impegnativo, hanno deciso la classifica di un Campionato divertente e combattuto fino all’ultima giornata.

Ad imporsi in entrambe le regate Ita 11 Canarino Feroce armato da Riccardo Grattacaso che, grazie a queste due affermazioni, si è aggiudicato la decima edizione del Campionato Vela d’Autunno Trofeo Nino Raines, portandosi in testa alla classifica finale (1,1,dnc,dnc,1,4,1,1) ex aequo (9 punti) con Ita 124 Ossoduro di Francesco d’Ambrosio (3,2,1,1,3,1,2,2), al comando sino alla tappa precedente.

Terzo posto nelle due prove conclusive e anche nel Campionato per Ita 466 Biagio armato dal Capo Flotta J24 di Agropoli Peppe Manganelli (14 punti, 2,3,3,2,2,2,3,3) seguito da Ita 188 Ice Spray armato da Antonio Chiodero (20 punti) e da Ita 217 Viva Papà di Maddalena Sangiovanni (34 punti).

Dopo otto avvincenti regate sulle boe è quindi calato il sipario sulla manifestazione perfettamente organizzata da settembre a novembre dalla LNI sez. di Agropoli con il patrocinio del Comune di Agropoli alla quale hanno preso parte cinque equipaggi della Flotta J24 di Agropoli.