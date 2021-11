Vibonati: manutenzione del verde pubblico con l’indennità del sindaco

VIBONATI. Con l’indennità del sindaco lavori di manutenzione del verde pubblico. E’ l’iniziativa del neo primo cittadino Manuel Borrelli.

«Ormai è indispensabile, vista anche l’assenza di dipendenti comunali, procedere alla manutenzione dei giardini pubblici di Vibonati e di Villammare; spesso si rendono necessari interventi di potatura degli alberi», evidenziano da palazzo di città.

La presenza di un solo operaio addetto al servizio e la necessità di eseguire interventi periodici anche sugli impianti di irrigazione; ha indotto il sindaco Manuel Borrelli a scegliere di rinunciare al 25% dell’indennità spettante per la carica.

I fondi verranno devoluti per tali opere. Quella del sindaco di Vibonati non è un’iniziativa isolata. Diversi amministratori, soprattutto di piccoli centri, talvolta hanno scelto di rinunciare all’indennità per favorire piccoli interventi sul territorio; altrimenti, non potrebbero essere realizzati a causa delle difficoltà economiche che negli ultimi anni fanno registrare gli enti locali.