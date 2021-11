Solidarietà: donate 4 poltrone chemioterapiche all’ospedale Ruggi

Si è tenuta oggi, 10 novembre, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, alla presenza dei vertici aziendali e del Direttore U.O.C di Oncologia, Professore Stefano Pepe, l’incontro con ‘Associazione “Noi Donne…Soprattutto”.

L’Associazione, fondata da pazienti oncologiche, attiva da anni presso il reparto, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha continuato ad essere lì presente e ha deciso di donare ulteriori 4 poltrone chemioterapiche al DH oncologico diretto dal Professore Stefano Pepe e nuove sedute per rendere più confortevole la Sala di attesa, già arredata in passato dalla stessa Associazione, quale luogo di “passaggio” verso l’inizio di un cammino importante.

“Un affettuoso ringraziamento – fanno sapere dall’associazione – va al Centro per l’Infanzia “Crescere Insieme” di Mercato San Severino e al “Gruppo Teatranti” che, guidato da Clotilde Grisolia, portano avanti un progetto di teatro sociale; alla generosità del Sacerdote Don Carmine Citarella, parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Casali, che ha voluto essere vicino alle pazienti oncologiche dopo la perdita della sua amata sorella; alla Commissione Pari Opportunità e ai ragazzi del Forum di Mercato San Severino attivi nel farsi portavoce del messaggio della prevenzione tra i giovani e a promuovere raccolte fondi per i pazienti oncologici”

“Grazie all’avvocato Alfonso Lenza ideatore di un “Calendario in rosa” realizzato nella magnifica location Villa Wenner aperta dalla padrona di casa Rosa Scarpa con la collaborazione di “modelle” che hanno abbracciato le finalità dell’Associazione – proseguono – Un sentito ringraziamento ai Carabinieri del Co.Ba.R. della “Legione Carabinieri Campania” che in uno splendido scenario natalizio hanno dato vita ad una serata di beneficenza dedicata al Reparto di Oncologia. Ultimo ma non ultimo, il nostro grazie va alla comunità di Sarno e alla raccolta fondi promossa da Luana Mura e a quanti sono vicini a Noi Donne…Soprattutto con la donazione del 5XMille”.