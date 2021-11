Selezionare i migliori candidati per la propria azienda: 3 consigli di recruiting marketing

L’importanza dei dipendenti per il successo dell’impresa è ormai chiara ai vertici del top management, e anche i recruiter responsabili della selezione del personale ne sono consapevoli. La forza lavoro rappresenta la colonna portante dell’impresa, e il successo di quest’ultima dipende sempre dalla capacità e dalla bravura dei membri che ne fanno parte. Ecco perché è necessario mettere in atto alcune strategie di recruiting marketing per ottenere i cv dei migliori candidati per la propria azienda.

L’importanza di trovare i migliori candidati per la propria azienda

Nessun edificio viene costruito senza le fondamenta, e i dipendenti rappresentano proprio la base del successo di ogni impresa. In sintesi, senza un team qualificato e competente, nessun’azienda può competere nel proprio mercato, in quanto verrà facilmente sovrastata dai concorrenti più competenti. Si tratta quindi di un vero e proprio investimento, che dovrà puntare su qualità non solo primarie ma anche secondarie.

Un dipendente abile è un lavoratore che svolge bene i propri compiti, ma che sa anche creare un ambiente e un contesto lavorativo stimolante e sereno per tutto il team. Deve dunque possedere delle spiccate competenze non solo professionali, ma anche umane, per potersi incastrare alla perfezione all’interno di un meccanismo già rodato, con i suoi equilibri.

Inoltre, riuscire ad attrarre professionisti di qualità vuol dire anche aumentare il peso dell’immagine di un’azienda: in futuro, quando si renderanno necessarie nuove assunzioni, sarà molto più semplice attirare e convincere i migliori professionisti su piazza.

3 consigli di recruiting marketing

Il primo consiglio è di espandere la presenza sul territorio, organizzando eventi sia online sia offline per conoscere i candidati. Gli eventi dal vivo sono da preferire, perché consentono ai recruiter di farsi un’idea più precisa del candidato, e di trasmettere meglio gli ideali dell’azienda ai futuri membri dell’impresa.

In occasione di questi incontri di solito si regalano dei gadget, il cui scopo è stimolare il ricordo dell’azienda e imprimerne una sensazione positiva nel candidato, una piccola strategia di branding molto efficace a livello inconscio. Per fare un esempio concreto, se l’impresa si occupa di digitale, si potranno donare delle pennete usb come ricordo dell’evento e dell’incontro con l’impresa, oppure dei tappetini mouse personalizzati reperibili online, acquistabili dall’azienda su alcuni e-commerce che si occupano della realizzazione di oggettistica personalizzata per i brand. In questo modo l’impresa riuscirà a rimanere nella mente del candidato anche a seguito dell’evento, incrementando le possibilità di ricevere un cv d’eccellenza da inserire nel proprio database.

Un ulteriore consiglio è quello di invitare i candidati a condividere idee e ispirazioni, per coinvolgerli immediatamente e per testare la loro reazione in un possibile contesto lavorativo. Inoltre, è il caso di promuovere sin da subito una buona cultura aziendale: i professionisti migliori hanno come priorità il lavoro in un ambiente sano e propositivo, in grado di dare soddisfazione. Infine, è bene curare sempre la fase di follow-up, mantenendo i contatti con i candidati.