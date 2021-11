Muore giovane mamma: lutto cittadino a Montesano

Lutto cittadino a Montesano sulla Marcellana per la morte di Rossella De Fina. Aveva soltanto 25 anni. Fatale una crisi epilettica. La giovane aveva due bambine piccole. La notizia ha scosso la comunità del centro validanese. Per questo il sindaco Giuseppe Rinaldi ha disposto il lutto cittadino nel giorno dei funerali che saranno celebrati nella chiesa di San Gerardo Maiella di Tardiano alle ore 10.30 di domani.

“Per tante mamme volate in cielo troppo presto… per tante giovani donne strappate prematuramente alla vita… per chi una ragione non se la riesce a fare… per una comunità, soprattutto quella della frazione di Tardiano, sgomenta, attonita e profondamente addolorata.

Interpretando questi sentimenti, dispongo per la giornata di domani, in occasione delle esequie della giovane Rossella De Fina, il lutto cittadino invitando ad esprimere, piccoli segni ma di grande vicinanza, al cordoglio dei cari e della comunità”. Così il sindaco Rinaldi.