Incidente sulla SS19, dopo 24 ore di agonia muore bimba di 2 anni

Si aggrava il bilancio del già tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la SS19 ad Eboli. Dopo la morte della giovane madre di Battipaglia, di 38 anni, è deceduta anche figlioletta di appena 2 anni. La piccola era stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Oggi il suo cuore ha smesso di battere.

Il sinistro, per cause ancora da accertare, era avvenuto in località Fontana del Fico: madre e bimba, viaggiavano a bordo di una Lancia Y scontratasi frontalmente con una Fiat 500. Nel violento impatto la donna purtroppo è deceduta sul colpo, mentre la piccola, soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, dov’è stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata rianimata sul posto.

Nel pomeriggio di ieri il trasferimento al Santobono di Napoli dove il suo cuoricino ha smesso di battere. Ferito, in maniera non grave, il conducente della Fiat.