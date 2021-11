Camerota: consegnati a Sileri e Nigro i Premi Nassiriya per la Pace

Si è tenuta nel comune di Camerota, l’ottava edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace.

Il Premio, organizzato dall’associazione culturale Elaia e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dalla Difesa. E’ conferito a persone che si sono distinte nel campo sociale e in particolare per la loro attività di promozione della pace. “Questa edizione – ha spiegato il Presidente del Premio, Vincenzo Rubano – sarà interamente dedicata all’ambasciatore Luca Attanasio, che abbiamo avuto il piacere e l’onore di premiare personalmente lo scorso anno, ma anche a tutte quelle persone che lavorano per la pace in ogni angolo del mondo”.

Il premio quest’anno, consegnato fra gli altri al sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e al giornalista di Repubblica Vincenzo Nigro.

“Siamo lieti di poter ospitare anche quest’anno il Premio Nassiriya per la Pace – ha ribadito il sindaco Mario Scarpitta – e di poter conferire la cittadinanza onoraria post mortem all’ambasciatore Attanasio. Un gesto simbolico per dare continuità al rapporto di amicizia che si era creato tra l’ambasciatore e la nostra terra”.