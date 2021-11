Sicignano, grave incidente sulla A2: ferito camionista

Grave incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina. Per cause ancora in via di accertamento un camionista è finito fuoristrada impattando violentemente contro un muro di contenimento. Immediato l’allarme.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito il malcapitato in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia stradale e le squadre Anas. Ai primi il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

I tecnici della società che gestisce il tratto stradale, invece, hanno dovuto veicolare il traffico e, terminate le procedure di rito, avviare la rimozione del veicolo per ripristinare la carreggiata.

Il sinistro è avvenuto sulla corsia sud.